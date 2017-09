Trump kritiserer FN for ikke å levere

utenriks

Under en diskusjon om FN-reformer framholdt den amerikanske presidenten at han alltid har ment at FN-organisasjonen har et stort potensial.

– FN er grunnlagt på virkelig edle målsettinger, sa Trump før han tilføyde at organisasjonen de siste årene ikke har greid å oppfylle sitt potensial på grunn av «byråkrati og vanstyre».

Han påpekte at FNs utgifter har økt de siste årene.

– Men vi ser ikke resultater i tråd med denne investeringen, sa Trump og føyde til at intet medlemsland bør betale en uproporsjonal del av disse utgiftene.

Brende: – Støtter reform

Utenriksminister Børge Brende er til stede i New York, og sier at regjeringen kjenner seg igjen i Trumps kritikk.

– Trump peker helt riktig på behovet for å redusere unødvendig byråkrati og bruke ressurser på en best mulig måte i FN-systemet. Dette er vi helt enig i, sier Brende.

Han framholder at Norge, USA og FNs generalsekretær er enige i at det er nødvendig med reformer.

– For Norge er det viktig at FN-organisasjonene blir bedre til å samarbeide slik at FN-systemet leverer bedre resultater. FN må også spisse sin innsats inn mot å levere resultater i felt og flytte ressurser dit. Dette krever økt fleksibilitet i FN-systemet, sier Brende.

Han understreker at betydelige kutt i støtten fra USA kommer til å svekke FN og at man derfor må bruke kuttene til å forenkle systemet.

– Vi trenger mer FN og et bedre FN for pengene. Vår tids store utfordringer som klima, terrorisme, flyktninger og pandemier er grenseoverskridende og krever internasjonale løsninger, sier utenriksministeren.

Ros til Guterres

Også FNs generalsekretær António Guterres rettet skarp kritikk mot FN-byråkratiet, som han mener undergraver organisasjonen han selv leder.

– Noen spurte meg nylig hva som holder meg våken om natten. Mitt svar var enkelt: Byråkrati. Fragmenterte strukturer. Bysantinske prosedyrer. Endeløs papirmølle, sa Guterres.

– Noen som er ute etter å undergrave FN, kunne ikke kommet på noen bedre måte å gjøre det på enn å innføre noen av de reglene som vi selv har skapt, sa han videre.

Guterres fikk ros av Trump for reformarbeidet og for å tenke endring i stedet for «business as usual» – det vil si at alt skal fortsette som før.

Trump gleder seg

Da Trump ankom FN-bygningen mandag, ga presidenten uttrykk for at han har store forventninger til den såkalte høynivåuken, da verdens ledere er samlet i FN-hovedkvarteret i New York.

– Vi ser fram til den, og vi gleder oss. Når det gjelder Nord-Korea, tror jeg de fleste av dere vet hva jeg føler, sa Trump, ifølge CNN.

Trump skal tirsdag for første gang innta talerstolen under FNs hovedforsamling.

