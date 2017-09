Trump mener FN tynges av stort byråkrati

utenriks

Under en diskusjon om FN-reformer framholdt den amerikanske presidenten at han alltid har ment at FN-organisasjonen har et stort potensial.

– FN er grunnlagt på virkelig edle målsettinger, sa Trump før han tilføyde at organisasjonen de siste årene ikke har greid å oppfylle sitt potensial på grunn av «byråkrati og vanstyre».

Da Trump ankom FN-bygningen mandag, ga presidenten uttrykk for at han har store forventninger til den såkalte høynivåuken, da verdens ledere er samlet i FN-hovedkvarteret i New York.

– Vi ser fram til den, og vi gleder oss. Når det gjelder Nord-Korea, tror jeg de fleste av dere vet hva jeg føler, sa Trump, ifølge CNN.

Trump skal tirsdag for første gang innta talerstolen under FNs hovedforsamling.

(©NTB)