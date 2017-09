WWF går til søksmål i Hellas etter oljesøl ved Aten

utenriks

Miljøvernorganisasjonen leverte inn anmeldelsen mandag fordi den mener at utslippet er å regne som miljøkriminalitet.

Søksmålet er rettet mot «den som blir funnet ansvarlig», noe som er vanlig i Hellas når det ikke er avklart hvem som har ansvaret for et lovbrudd.

Hele kystlinjen utenfor Aten, deriblant en rekke populære strender, er tilsølt med olje etter at et tankskip sank søndag for over en uke siden.

Oljesølet har rammet både delfiner, skilpadder, store mengder fisk og sjøfugl.

Greske myndigheter har fått kraftig kritikk for at de ikke sørget for å hindre at oljen spredte seg rett etter at skipet sank. I stedet fikk oljen spre seg til store områder.

Skipet hadde 2.200 tonn brenselolje og 370 tonn marinegassolje om bord.

Skipet lå for anker ved øya Salamina rett utenfor Aten, og det var godt vær. Årsaken til at skipet sank, er fortsatt uviss. Både kapteinen og førstemaskinisten er siktet for uaktsomhet. De var de eneste som var om bord på båten da den sank.

