Amnesty: Suu Kyi stikker hodet i sanden

utenriks

Menneskerettsorganisasjonen er ikke nådig mot fredsprisvinneren etter at hun holdt en 30 minutter lang tale om konflikten tirsdag. I stedet for å fordømme hæren, så hun ut til å skylde på ofrene, framholder Amnesty.

– Flyktninger som har flyktet til Bangladesh, kan ikke vende tilbake til den forferdelige situasjonen som nå råder. Talen hennes fremsto til tider som lite annet enn en blanding av usannheter og anklager mot ofrene, sier gruppen i sin første reaksjon på talen.

Suu Kyi sa i talen at Myanmar er åpen for å la flyktningene komme tilbake, og at myndighetene gjerne vil snakke med dem for å finne ut hva som har skjedd.

Tidligere er det kommet meldinger om at militæret i Myanmar har lagt ut landminer langs grensen til Bangladesh for å hindre at hundretusener av mennesker fra den muslimske rohingya-minoriteten kommer tilbake etter masseflukten de siste ukene. Regjeringen har tidligere også antydet at flyktningene ikke vil kunne komme tilbake hvis de ikke kan dokumentere sin identitet. Men de fleste rohingyaene er papirløse ettersom de nektes statsborgerskap i Myanmar.

Rohingyaene regnes av FN som ett av verdens største statsløse folk.

(©NTB)