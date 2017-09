Barth Eide om Suu Kyis tale: – For lite, for sent

utenriks

I en TV-overført tale tirsdag sa Aung San Suu Kyi at hun føler med alle som er rammet av konflikten i landet, og hun fordømmer vold og brudd på menneskerettighetene.

– Det er bra at hun nå tar opp og er tydeligere i fordømmelsen av det som skjer, men hun må gjøre mer enn det, sier Eide.

-Talen var skuffende, legger han til.

I talen sa Suu Kyi også at hun er lei seg for at utenlandske diplomater i Myanmar har ønsket å fokusere på «en så liten del av våre problemer».

Eide mener det er alvorlig at Suu Kyi uttaler seg på denne måten.

– Det er mange blant dem som i mange år har støttet henne, meg selv inkludert, som er skuffet over at hun sier sånne ting som vi er vant til å høre fra diktatoriske styrer, sier Eide, som er nyvalgt stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, men har vært fredsmekler i privat regi i blant annet Myanmar og som inntil nå har vært FNs spesialutsending for Kypros, til NTB.

Ifølge FN har rundt 410.000 flyktninger kommet til Bangladesh siden konflikten mellom rohingya-muslimer og militæret i Myanmar blusset opp 25. august, i forbindelse med at militante rohingyaer angrep flere politiposter i delstaten Rakhine vest i landet.

Venter mer av Suu Kyi

Eide understreker at han har forståelse for at Suu Kyi er i en vanskelig situasjon, med et Myanmar som er fortsatt i en overgangsfase fra diktatur til et mer demokratisk styre.

– Men hun har et ansvar, gitt hennes historie. Hun har fått massiv støtte fra det internasjonale samfunnet, men støtten var til drømmen om et demokratisk samfunn, ikke til alt hun vil drive med, sier den tidligere forsvarsministeren og utenriksministeren.

Må til kjernen av problemet

Eide mener Suu Kyi må jobbe med holdningene folk i Myanmar har til rohingyaer for å finne en løsning på konflikten.

– En ting er å prøve å dempe og motvirke overgrep fra hæren, men først og fremst må hun gå inn i grunnproblemet og finne ut hva som kan gjøres for denne folkegruppen. Rohingyaene kan ikke fortsette å behandles som statsløse, sier han.

Eide oppfordrer også Norge til å bidra til konfliktløsing.

– Dette er et tema i FN disse dager, og jeg håper Norge bruker anledningen til å være tydelig på hva vi mener om konflikten og samtidig jobber for en løsning. Konflikten krever internasjonalt engasjement, mener han.

(©NTB)