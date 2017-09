Boris Johnson avviser rykter om at han vil gå av

utenriks

Utenriksministeren ble konfrontert med spørsmålet av britisk presse da han tirsdag deltok under FNs hovedforsamling i New York. Det har vekket stor oppsikt at den britiske utenriksministeren i helgen offentliggjorde et essay på 4.000 ord der han legger fram sin egen visjon for hvordan Storbritannia kan tre ut av EU.

Det skjedde få dager før statsminister Theresa May skal holde en viktig tale om retningen for brexit.

– Nei, vi er en regjering som jobber sammen. Vi er et rede av kvitrende fugler, sa Johnson, og slo fast at han mener Mays regjering kan «levere en fantastisk brexit».

Det konservative britiske parlamentsmedlemmet Ken Clarke, som er EU-tilhenger, har uttalt at Johnson bare unngikk å få sparken for sin personlige brexit-visjon fordi May er sterkt svekket politisk.

– Å lufte sin personlige mening på denne måten er ikke til hjelp, og han bør ikke utnytte det faktum at May ikke har flertall i Parlamentet, sa Clarke til BBC. Han slo fast at Boris Johnson under normale omstendigheter ville ha fått sparken dagen etter.

Den britiske avisa The Telegraph hevder at Johnson kan komme til å gå av allerede torsdag hvis han ikke er fornøyd med Mays reviderte plan for brexit.

