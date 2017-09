utenriks

Det er guvernøren i delstaten, Graco Ramirez, som melder at minst 42 mennesker omkom i jordskjelvet i Morelos.

Fra før er det meldt om fem omkomne i delstaten Pueble og to i delstaten Mexico, som omgir Mexico by. Fra Mexico by er det ennå ikke meldt om dødsfall.

Mexico bys borgermester sier at minst 20 bygninger har rast sammen i byen i jordskjelvet som hadde en styrke på 7,1, og at flere mennesker er innesperret i sammenraste bygninger.