FN-etterforskere krever full tilgang til Myanmar

utenriks

– Det er viktig for oss å se med egne øyne stedene der det meldes om overgrep, sier lederen for en FN-støttet granskningskommisjon, Marzuki Darusman.

FNs menneskerettsråd har gitt kommisjonen i oppdrag å undersøke anklagene om militærets overgrep i delstaten Rakhine vest i Myanmar og dokumentere fakta.

– Det pågår en alvorlig humanitær krise og det krever rask oppmerksomhet, sier indonesiske Darusman videre.

Myanmar har foreløpig ikke villet gi gruppen tilgang til områdene som over 400.000 rohingyaer har flyktet fra i løpet av en knapp måned.

Myanmars representant i FNs menneskerettsråd, Htin Lynn, fastslo tirsdag at denne holdningen står fast.

– Vi mener fortsatt at det å etablere et slikt oppdrag ikke vil være til hjelp når det gjelder å løse det allerede kompliserte Rakhine-spørsmålet som har skremmende utfordringer, sier Htin Lynn.

Han hevder også at militæret ikke bruker overdreven makt mot det han kaller terrorister i Rakhine.

– Proporsjonale sikkerhetstiltak, som kun er rettet mot terrorister, blir iverksatt for å sikre statens suverenitet og for å gjenopprette lov og orden, sier han.

Myanmars leder Aung San Suu Kyi sa i en tale tirsdag at Myanmar ikke frykter en internasjonal granskning, samtidig som hun hevdet at regjeringen gjør alt for å sikre fred og stabilitet i landet.

