Kraftig jordskjelv rammet Mexico by

Flere steder i byen har bygninger rast sammen, men det er ennå ikke klart om noen har mistet livet eller er blitt alvorlig skadd.

Bygninger svaiet sterkt, og tusener av mennesker styrtet ut av kontorbygninger langs byens hovedgate Reforma da skjelvet inntraff midt i kontortiden.

Trafikken stanset opp da menneskemasser fylte gatene, og støvskyer sto opp der murstein hadde falt av bygningsfasader.

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS melder at skjelvet hadde en styrke på 7,1, mens det mexicanske seismologiske senteret meldte om en styrke på 6,8. Skjelvet hadde sitt episenter i provinsen Puebla, øst for Mexico by.

Bilder falt ned fra vegger, gjenstander ble ristet ned fra bord og hyller, mens folk stupte under skrivebord for å verne seg. I enkelte gater var det små hauger med murstein og sementbiter som var falt ned.

Tidligere på dagen holdt myndighetene en omfattende øvelse mot jordskjelv, nøyaktig på dagen 22 år etter det store jordskjelvet i 1985 da minst 10.000 mennesker mistet livet.

