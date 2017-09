Orkanen Maria potensielt livsfarlig

utenriks

Senteret oppfordrer innbyggerne til umiddelbart å iverksette tiltak for å sikre liv og eiendom, og beskriver uværet som «ekstremt farlig». Orkanen fortsetter å øke i styrke mens den beveger seg mot land.

Sent mandag kveld norsk tid befinner Maria seg 70 kilometer sørøst for Dominica og 55 kilometer nordøst for Martinique.

– Stormens øye og indre kjerne er ventet å passere nær Dominica i løpet av de neste par timene, heter det i en uttalelse fra NHC. Det bor 72.000 mennesker på øya.

Frankrike har beordret evakuering fra utsatte områder i øygruppa Guadeloupe, som ligger nord for Dominica.

Oppgradert

På kun få timer oppgraderte senteret orkanen fra en kategori 2 til kategori 4. Skalaen går til 5. For øyeblikket har Maria en vindhastighet på opp mot 60 meter per sekund, som tilsvarer 215 kilometer i timen.

Det er utstedt orkanvarsel for Guadeloupe, Dominica, St. Kitts, Nevis, Montserrat, Martinique, De amerikanske Jomfruøyer, De britiske Jomfruøyer og øyene Vieques og Culebra utenfor Puerto Rico.

Orkanen er ventet å nærme seg Puerto Rico og jomfruøyene tirsdag kveld og onsdag, og er ventet å bli ekstremt farlig.

I tillegg til trolig livsfarlige vindkast, vil stormen også kunne forårsake farlige bølger, oversvømmelser og jordskred.

Forberedelser

Storbritannia, Frankrike og Nederland ble sterkt kritisert for ikke å ha hjulpet de karibiske øyene fort nok da orkanen Irma inntraff forrige uke. De tre landene bruker nå store ressurser på sikkerhetstiltak før Maria når land.

– Vi forbereder oss på alt, og forbereder oss på det verste, sier Chris Austin, leder for Storbritannias militære innsatsgruppe som ble satt i gang etter Irma.

Ifølge den franske innenriksministeren Gerard Collombe blir 110 soldater sendt til området for å bistå de rundt 3.000 som allerede jobber i regionen.

Blant de utsatte øyene er St. Martin som er et delt territorium mellom Nederland og Frankrike. Da orkanen Irma traff øya tidligere i september, mistet 15 personer livet.

(©NTB)