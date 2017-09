Solberg: Tror Trump vil forstå at han trenger venner

utenriks

– Med Obama hadde USA en president med samme synet som oss på internasjonale regler og behov for multilaterale organisasjoner. Trump har en holdning som er mer «USA går alene», men jeg tror enden på visen her er at også Trump etter hvert kommer til å forstå at han trenger venner, sa Solberg til NTB mandag kveld. Hun møtte pressen i New York i forkant av FNs generaldebatt.

Tirsdag debuterer Trump i FNs hovedforsamling og statsministeren håper han vil snakke om hvordan man skal løse felles utfordringer.

– Jeg vil ikke høre en Trump som er mer opptatt av å markere hva USA skal få ut av systemet eller hva som er tilbaketrekning fra dem. Behovet for reform i FN er helt nødvendig, slik Trump selv sa på mandag, sa Solberg.

Norge ønsker reform

Statsministeren understreket at Norge har ønsket en reform siden tidligere FN-sjef Kofi Annan foreslo det for 12 år siden.

– Vi har sett noen få forbedringer siden da, men det har vært for mye som har stoppet opp.

Solberg sa også at for Norge er det viktig å få klimainitiativene til å fortsette, og få hav og forurensning høyere opp på FNs dagsorden under den såkalte høynivåuken. Onsdag inviterer hun til en konferanse om bærekraftige hav og havet som økonomisk ressurs.

Solberg siterte Lennox

Et annet viktig tema for Norge denne uken er kvinner og utdanning, noe Solberg talte om under arrangementet Global Citizen Live mandag kveld lokal tid.

Hun åpnet talen med å sitere artisten Annie Lennox: «Sisters are doin' it for themselves. Standin' on their own two feet. And ringin' on their own bells.»

Lennox var selv til stede under arrangementet, der blant andre artister som Tom Morello og Brandi Carlile opptrådte.

Statsministeren fortsatte deretter å snakke om viktigheten av å jobbe for at kvinner og jenter verden over får bestemme over egne liv.

– De må selv få bestemme når de vil ha barn, med hvem og hvor mange. Og for å ta gode valg trenger de tilgang til informasjon om reproduktiv helse, sa Solberg.

Seksualundervisning

Under talen opplyste Solberg at Norge har investert penger i et prosjekt som skal gi 170 millioner unge mennesker seksualundervisning innen 2030.

– Dette er et kjempeviktig prosjekt. Det er utrolig viktig at man lærer mer om reproduktiv helse. Både hvordan man får barn, og hva som kan være farene med det. Hvordan kan man ta vare på barn, og hvordan sørge for at egen seksualitet ikke blir krenket, sa Solberg i møte med pressen.

