Solberg: Trump trenger venner

– Med Obama hadde USA en president med samme synet som oss på internasjonale regler og behov for multilaterale organisasjoner. Donald Trump har en holdning som er mer «USA går alene», men jeg tror enden på visen her er at også Trump etter hvert kommer til å forstå at han trenger venner, sa Solberg da hun møtte pressen i New York mandag kveld.

Hun understreket at for Norge er det viktig å få klimainitiativene til å fortsette, og få hav og forurensning høyere opp på FNs dagsorden.

Onsdag inviterer statsministeren til en konferanse om bærekraftige hav og havet som økonomisk ressurs.

Også kvinner og utdanning vil bli et viktig tema, opplyste Solberg.

