Trump med skarpe ord mot Nord-Korea i FN

utenriks

Trumps uttalelse kom da han tirsdag debuterte som taler i FNs hovedforsamling i New York. Han omtalte igjen landets leder Kim Jong-un som «rakettmannen», og sa at han så ut til å være ute på et «selvmordsoppdrag».

– Det er på tide at Nord-Korea forstår at den eneste framtiden de har er uten atomvåpen, sa Trump, som slo fast at USA har styrken som skal til for å ødelegge Nord-Korea fullstendig.

Han takket spesielt Russland og Kina for å ha gått med på sanksjoner mot landet, men sa også at verden må gjøre mer.