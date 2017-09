Egypt-kritikk i ny rapport fra Trump-administrasjonen

utenriks

Rapporten er ikke offentliggjort, men nyhetsbyrået AP har fått tilgang til en kopi.

I rapporten kritiseres Egypt både for manglende beskyttelse av ytringsfriheten og av landets minoriteter.

Innholdet ble kjent onsdag, like før president Donald Trump skulle møte sin egyptiske motpart Abdel Fattah al-Sisi under FNs hovedforsamling i New York.

I august kuttet Trump-administrasjonen den økonomiske bistanden til Egypt med nesten 100 millioner dollar, tilsvarende over 700 millioner kroner.

Egypt er en viktig alliert for USA i kampen mot terror, men har flere ganger vært på kollisjonskurs med USA som følge av brudd på menneskerettighetene.

Egypts folkevalgte president, Mohamed Mursi fra Det muslimske brorskapet, ble avsatt av militæret etter massedemonstrasjoner i 2013. Siden har mange regimekritikere, både islamister og sekulære, havnet bak lås og slå. Egyptiske sikkerhetsstyrker anklages også for omfattende bruk av tortur. Ifølge Human Rights Watch kan overgrepene være så omfattende at det kan regnes som forbrytelser mot menneskeheten.

