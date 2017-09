Erna Solberg mener finansiering er nøkkelen til å nå utdanningsmål

utenriks

– Ingen har jobbet hardere for å gjøre utdanning mer tilgjengelig for alle. Hun har vært og er en forkjemper for utdanning verden rundt, sa den tidligere britiske statsministeren Gordon Brown da han presenterte Solberg på møtet Financing the Future–Education for All.

Norge var medsponsor for møtet sammen med UNICEF og Malala-fondet, og både FNs generalsekretær António Guterres, Frankrikes president Emmanuel Macron og nobelprisvinneren Malala Yousufzai var blant deltakerne.

– Mitt viktigste budskap er at vi må få på plass finansieringsmekanismene som sikrer at vi faktisk får en ekstra satsing på kvalitetsutdanning framover. Det er det kommisjonen vi har bidratt til, har arbeidet med de siste årene, det er det som er hovedhensikten, sier Solberg.

– To do-listen på dette området er ganske enkel. Det gjelder å få godt trente lærere, lærere som er til stede i klasserommet, og man må sørge for at land satser på utdanning selv, sier hun videre.

Hun understreket at utdanning må være både innovativ og inkluderende, og ikke minst nå de fattigste og minoritetene.

Guterres takket Norge og Solberg for interessen og støtten som er vist for utdanning.

– Før jeg kom til FN, hadde jeg en fortid som lærer i Portugal. Og da jeg først så slummen i Lisboa, skjønte jeg hvor viktig utdanning er, sa han.

Macron trakk fram utdanning som et middel til å oppnå fred og bekjempe terror.

– Terroristene frykter utdanning. Det er kanskje det eneste de frykter, så her er utdanning løsningen, sa han.

(©NTB)