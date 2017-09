Rapport: Flere terrorangrep i Storbritannia knyttes til nettpropaganda

utenriks

– I hvert av tilfellene har radikalisering på nett vært en faktor som har ført til at gjerningspersonene har begått voldelige handlinger, heter det i rapporten «NewNetwar» fra tenketanken Policy Exchange.

Rapporten er basert på en studie som har sett på hvilken trussel ekstremisme på nett utgjør. Spesielt har de sett på sunnimuslimske jihadistgrupper.

– Som samfunn sliter vi med å forstå omfanget av denne utfordringen og finne gode måter å håndtere det på, heter det videre.

På verdensbasis ligger Storbritannia på femteplass når det kommer til visninger av jihadistisk propaganda. Øverst ligger Tyrkia, USA, Saudi-Arabia og Irak.

– Dette er et stort problem for Storbritannias nasjonale sikkerhet. Det er fare for at blodet og pengene vi investerer i å bekjempe IS i Irak og Syria ikke vil føre til noe mer enn en symbolsk seier, med mindre vi klarer å slå ned på den virtuelle trusselen.

Tidligere CIA-direktør David Petraeus sier kampen mot IS er i ferd med å utvikle seg til et helt nytt krigsdomene.

– Bomben som gikk av på T-banen i London forrige fredag, og som ble laget ved å følge instrukser tilgjengelig på nett, viser nok en gang den tilstedeværende trusselen, sier han.

