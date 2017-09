SOHR: USA-støttede styrker har tatt tilbake 90 prosent av Raqqa fra IS

utenriks

– Som følge av tunge USA-ledede luftangrep fra koalisjonen mot IS, har IS trukket seg tilbake fra minst fem strategisk viktige nabolag i løpet av de siste 48 timene, sier Rami Abdelrahman, sjef for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

–Dette gir Syrian Democratic Forces (SDF) kontroll over 90 prosent av byen.

IS har trukket seg ut av nordlige deler av byen og har forlatt flere kornsiloer og kornmøller i området.

–IS befinner seg nå kun i byens sentrum, sier Abdel Rahman.

Men å tvinge jihadistgruppen derfra, tror han blir vanskeligere.

– Vanskelighetene med å rykke videre fram og tvinge IS helt ut av disse nabolagene er sterkt knyttet til minene som IS har lagt ut bak seg, sier Abdel Rahman videre.

IS tok kontrollen over Raqqa tidlig i 2014 og gjorde byen til de facto syrisk hovedstad i sitt selverklærte kalifat. Byen ble raskt et synonym for noen av gruppens grusomste overgrep, inklusive offentlige halshogginger.

Med luftstøtte fra den amerikanskledede koalisjonen mot IS, har SDF brukt flere måneder på å omringe Raqqa før de begynte å trenge inn i byen tidlig i juni.

Titusenvis av sivile har flyktet fra kampene de siste måneden, og det anslås at mellom 10.000 og 25.000 sivile fortsatt er innenfor bygrensene.

(©NTB)