USAs sentralbank holder renta uendret

Styringsrenta holdes uendret på mellom 1 og 1,25 prosent, opplyser US Federal Reserve etter sitt rentemøte, som startet tirsdag.

Det var imidlertid knyttet vel så stor interesse til bankens vurdering av stimuleringstiltakenes framtid som renteavgjørelsen. Siden finanskrisen i 2008 har banken drevet med støttekjøp av obligasjoner for å styrke økonomien. Banken sitter nå med verdipapirer verdt 4.500 milliarder doller, opp fra 900 milliarder dollar i tiden før finanskrisen.

US Federal Reserve vil nå redusere sin beholdning av verdipapirer med 10 milliarder dollar hver måned. Ifølge planen som ble lagt fram onsdag, skal de månedlige reduksjonene økes med 10 milliarder dollar hvert kvartal fram til nedtrappingen er på 50 milliarder dollar i måneden i oktober 2018.

Nedtrappingen er et tegn på at USAs økonomi har styrket seg og kan på sikt bety økte lånerenter for forbrukere og andre.

