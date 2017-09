Landesorg i Mexico etter jordskjelv

utenriks

Mexicanske myndigheter opplyser at 230 mennesker så langt er bekreftet omkommet etter det dødeligste jordskjelvet i landet på over 30 år.

Minst 21 av de døde er skolebarn. Skolen deres var en av mange bygninger som raste sammen da skjelvet rammet med en styrke på 7,1 tirsdag ettermiddag lokal tid. Fire voksne er også bekreftet omkommet på skolen, og 30 barn og åtte voksne er fortsatt savnet.

Hjelpearbeidere jobber på spreng med å lete etter overlevende i ruinene, men et kraftig regnvær gjør at arbeidet går tregt og er vanskelig. Det er fryktet at regnet vil føre til at haugen med sammenraste gulv som kun er støttet opp med trebjelker vil kollapse.

Ambulanser og leger er på stedet for å bistå.

President Enrique Pena Nieto har erklært tre dagers landesorg og oppfordrer folk til å stå samlet i den vanskelige tiden.

– Dette jordskjelvet er en vond og vanskelig test for landet, men vi mexicanere har lært å svare med engasjement og solidaritet, sier Nieto.

(©NTB)