Marine Le Pens nærmeste medarbeider forlater National Front

utenriks

– Jeg har ikke sans for det latterlige. Jeg forlater National Front, sa han i en overraskende uttalelse til fjernsynsstasjonen France 2 torsdag.

Philippot har vært partileders Marine Le Pens høyre hånd. 35-åringen sto bak Le Pens kontroversielle utspill under valgkampen om å forlate Eurosonen, et forslag mange mener svekket Le Pens popularitet. Hun tapte klart for sentrumspolitikeren Emmanuel Macron.

Philipponts avgang kan føre til en splittelse i på ytre høyre fløy i Frankrike, skriver nyhetsbyrået AP.

