Mobb hindret nødhjelp til rohingyaene i Myanmar

Flere politifolk ble skadd da om lag 300 buddhister onsdag kveld okkuperte en brygge og stanset en båt som skulle bringe nødhjelp til rohingya-muslimer. Sammenstøtene fant sted i byen Sittwe i delstaten Rakhine vest i Myanmar

Ifølge den statskontrollerte avisen Global New Light of Myanmar ble flere politifolk skadd i møtet med de rasende demonstrantene, som kastet stein og brannbomber mot politiet, og som også tvang Røde-Kors-arbeidere til å tømme båten for nødhjelp.

Åtte personer er pågrepet.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har bekreftet hendelsen, men de lover å fortsette med nødhjelpsinnsatsen.

– Vi vil fortsette, ingenting blir utsatt, sier Graxiella Leite Piccoli, ICRCs talskvinne for Asia, til AFP.

Samme dag mistet ni personer livet da en lastebil med nødhjelp fra Røde Kors veltet på bangladeshisk siden av grensen. Ti personer ble skadd i ulykken.

Lastebilen var på vei med hjelp til rohingyaer som befinner seg i ingenmannsland etter å ha flyktet fra Myanmar, der over 200 rohingya-landsbyer er satt i brann de siste ukene.

Siden slutten av august har over 400.000 personer fra den statsløse muslimske minoriteten flyktet til Bangladesh.

