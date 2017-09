Nye satellittbilder viser hvordan rohingya-flyktningene preger Bangladesh

utenriks

Landområdene er fylt av mer enn 420.000 rohingya-muslimer som har flyktet fra vold og forfølgelse i delstaten Rakhine i Myanmar.

I løpet av bare få uker har tusenvis av midlertidige tilholdssteder blitt reist i distriktet Cox's Bazar lengst sør i Bangladesh mot grensen til Myanmar, ifølge nye før- og etter-satellittbilder.

–Telt har dukket opp overalt i dette området. Det er en dramatisk ekspansjon, sier Stephen Wood, bildeanalytiker ved Colorado-baserte DigitalGlobe, som har tatt høyoppløste satellittbilder til å fotografere leirene på vegne av AP.

Et bilde viser en lengre trafikkø som går gjennom området, muligens hjelpearbeidere på vei inn, eller folk fra myndighetene som forsøker å installere vannforsyning eller nye tilholdssteder.

Et bilde av en av leirene, Kutupalong, viser at den nå strekker seg over 3,9 kvadratkilometer. fire ganger dens tidligere størrelse.

