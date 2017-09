Puertoricanere får husarrest for å lette hjelpearbeidet

utenriks

– Det vil gå flere måneder før vi er på fote igjen. For å kunne vurdere situasjonen og hjelpe tusenvis av rammede puertoricanere er det avgjørende at vi klarer å bevare ro og orden, sier guvernør Ricardo Rossello.

Maria, som har krevd ni menneskeliv på andre karibiske øyer, er den kraftigste orkanen som har rammet Puerto Rico med sine 3,5 millioner innbyggere siden 1932.

Da orkanen feide inn over land ved havnebyen Yabucoa, var den nedgradert til en kategori fire-orkan, men var fortsatt en meget kraftig orkan som herjet øya med livsfarlig vind imellom 12 og 24 timer.

Ordføreren gråt

Mens titusener av beboere satt i tilfluktsrom i hovedstaden San Juan, brøt ordfører Carmen Yulin Cruz sammen i gråt da hun beskrev de enorme ødeleggelsene hun hadde sett. Hun sa store deler av byen var under vann.

I byen Catano på nordkysten er 80 prosent av husene i det fattige nabolaget Juana Matos ødelagt, opplyser borgermester Felix Delgado.

Strømløse

Maria ble nedgradert til en kategori tre-orkan på sin ferd over den fjellrike øya, men var likevel kraftig nok til å rive opp trær med rota og slå ned kommunikasjonsmaster.

Puerto Rico, som i flere år har vært i dyp økonomisk krise, er nå helt uten strømforsyning. Langvarig strømbrudd og andre ødeleggelser kan slå beina ut under mange bedrifter som allerede sliter.

– Evakuer eller dø

Myndighetene advarte på forhånd mot det de fryktet kunne bli det verste uværet i dette århundret.

– Dere må evakuere, ellers dør dere. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si dette klarere, sa Puerto Ricos sikkerhetskommissær Hector Pesquera.

Puerto Rico har over lengre tid sluppet unna de verste orkanene som vanligvis trekker nord eller sør for øya.

Truet St. Croix

Få timer tidligere passerte Maria vestspissen av St. Croix, den eneste av de tre amerikanske jomfruøyene som ikke ble rasert av orkanen Irma en uke tidligere.

Da var Maria fortsatt en kategori fem-orkan som beveget seg framover i 17 kilometer i timen, og med vindhastighet på opptil 75 meter per sekund, eller 270 kilometer i timen.

Kenneth Mapp, guvernør på De amerikanske jomfruøyene, ba på forhånd folk være på vakt.

– Du mister livet ditt i det du begynner å tenke på hvordan du skal redde et par skillinger ved å forsøke å hindre noe i å bli ødelagt, brenne ned eller falle sammen, sa han.

Orkanens øye gikk så vidt klar av St. Croix og øyas 50.000 innbyggere, men stormen brakte kraftig regn og vind til kystområdene.

Befolkning i sjokk

På Dominica, som Maria passerte mandag som en kategori fem-orkan, er folk og myndigheter slått ut og i sjokk. Den fjellrike lille øynasjonen er uten strøm, uten rennende vann og praktisk talt uten kommunikasjoner, uten fasttelefon, mobiltelefon eller internett.

Men kontakt var tross alt gjenopprettet etter at øya var helt uten forbindelse med omverdenen i mange timer etter at statsminister Roosevelt Skerrit desperat ba om hjelp til alt. Onsdag meldte Skerrit over satellittelefon at det er enorme ødeleggelser, men at de ennå ikke har oversikt.

På vei mot St. Croix hadde Maria allerede kostet minst to personer livet på Guadeloupe, i tillegg til minst sju på Dominica.

(©NTB)