Russisk spesialstyrker deltar i kampene ved Deir al-Zor

utenriks

Både syriske regimestyrker og den amerikanskstøttede opprørsgruppen Syrian Democratic Forces (SDF) rykker fram i Deir al-Zor-provinsen, der byen ligger. I løpet av de siste to ukene har regimevennlige styrker, med støtte fra russiske kampfly og iransk-alliert milits, tatt kontroll over mesteparten av byen og krysset elva Eufrat. De har dermed tatt seg inn i området der SDF opererer.

I en uttalelse torsdag sier det russiske forsvarsdepartementet at russiske spesialstyrker er blitt satt inn for å hjelpe de syriske soldatene i kampen mot den islamistiske ekstremistgruppa IS i utkanten av byen.

Departementet sier også at regimestyrkene tok kontroll over to landsbyer på vestbredden av Eufrat onsdag.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som følger krigen gjennom et nettverk av kilder inne i Syria, meldte onsdag at tre russiske soldater var drept i kamper mellom IS og syriske regjeringsstyrker på østbredden av Eufrat.

(©NTB)