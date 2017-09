SOHR: IS har mistet kontroll over Raqqa

utenriks

De gjenværende IS-krigerne i byen har søkt tilflukt i gjemmesteder i sentrum av den nordøstlige byen, legger SOHR til.

De USA-støttede SDF-krigerne som har kjempet mot IS i byen arbeider nå med å rydde opp i byen, der IS har lagt igjen flere landminer, ifølge gruppen som får sine opplysninger fra et nettverk av mennesker inne i Syria.

SOHR meldte onsdag at de kurdisk-ledede krigerne hadde gjenerobret 90 prosent av Raqqa.

IS tok kontrollen over Raqqa tidlig i 2014 og gjorde byen til selvoppnevnt hovedstad i sitt selverklærte kalifat. Byen ble raskt et synonym for noen av gruppens grusomste overgrep, inklusive offentlige halshogginger.

Med luftstøtte fra den amerikanskledede koalisjonen mot IS, har SDF brukt flere måneder på å omringe Raqqa før de begynte å trenge inn i byen tidlig i juni.

Titusenvis av sivile har flyktet fra kampene de siste måneden, og det anslås at mellom 10.000 og 25.000 sivile fortsatt er innenfor bygrensene.

(©NTB)