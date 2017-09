Svensk sikkerhetspoliti etterforsker terrortrussel mot Stockholm

utenriks

Både Säpo, Stockholmspolitiet og den Nationella operativa avdelningen er satt inn i saken, får Aftonbladet opplyst.

– Det er spredt en melding med trussel om et angrep som vi arbeider med å samle opplysninger om, sier Säpos talskvinne Sofia Hellqvist til avisen.

Ifølge Aftonbladet skal trusselen være rettet mot de sentrale delene av Stockholm. Svensk politi vil ikke gå ut med flere detaljer siden det kan forstyrre etterforskningen.

– Det jeg kan si er at vi har et svært omfattende etterforskningsmateriale, sier Hellqvist.

Avis meldte om IS-trussel

Den svenske politidirektøren Dan Eliasson opplyste torsdag formiddag til TT at trusselen er kommet inn i løpet av de siste 24 timene.

Både Aftonbladet og Expressen viser til egne anonyme kilder som bekrefter en trussel mot Stockholm torsdag, men videreformidler også en artikkel fra Göteborgs-Posten, der det ble skrevet om en trussel som tikket inn i løpet av onsdag.

–Allerede onsdag fikk GP informasjon om en trussel om et terrorangrep i Stockholm. I uttalelsen oppfordret avsenderen til at man skulle gjøre seg klar til at IS skulle angripe Stockholm. Uttalelsen kom fra et ukjent nummer i utlandet, skriver de.

Sosiale medier

Säpo-talsperson Nina Odermalm Schei sier trusselen er blitt spredt via sosiale medier.

–Vi har en intensiv strøm av etterretningsopplysninger, og det kommer trusler som ligner denne omtrent annenhver dag. Forskjellen i dette tilfellet er at denne trusselen er spredt på sosiale medier. Oppdraget for oss da er å finne ut hva som ligger i dette, sier hun.

Ifølge opplysninger som SVT har fått, skal en trussel ha blitt rettet mot konferansebygningen Waterfront, men det er uklart om det er samme trussel som den GP og Aftonbladet viser til.

Uendret trusselnivå

Politiet understreker i en pressemelding at trusselnivået i Sverige ikke er endret.

–Dette er vanlig, og Säpo mener ikke at trusselnivået i Sverige er endret. Politiet samarbeider tett med Säpo, og arbeider ut ifra faste rutiner, skriver Säpo.

Kollektivtrafikken og dagliglivet i den svenske hovedstaden er foreløpig ikke direkte berørt av sikkerhetsmyndighetenes arbeid. Justisminister Mogan Johansson bekrefter at han er informert om det som skjer, og anbefaler folk å være på vakt.

–Som vanlig i denne typen situasjoner er det fornuftig å være ekstra oppmerksom, sa han ifølge Dagens Nyheter.

Forsker Magnus Ranstorp ved Försvarshögskolan viser til at trusselnivået ligger på tre på en skala fra én til fem.

– Hadde dette vært en svært alvorlig trussel, ville Säpo ha hevet trusselnivået, sier Ranstorp, som sier at han ikke har sett økt nærvær av politi i Stockholms gater.

