Svenskene tilbyr å hjelpe USA med Nord-Korea

– Ettersom Sverige over lengre tid har vært tilstedeværende i Pyongyang og er et alliansefritt land kan vi bidra med alt fra kunnskap til informasjon, sa Löfven da han møtte pressen i New York onsdag.

De to statslederne møttes for første gang ansikt til ansikt i forbindelse med FNs hovedforsamling.

– Vi er ikke naive, men vi må gjøre alt vi kan for dette her er en farlig konflikt, sa statsministeren.

Han kunne fortelle at USA har vist interesse for tilbudet.

I sin debuttale i FN truet Trump Nord-Korea med «total utslettelse» dersom landet forsøker å angripe USA eller deres allierte. Han omtalte også Nord-Koreas leder Kim Jong-un som «rakettmannen» som er ute på et «selvmordsoppdrag».

