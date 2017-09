Kurderne i Irak vil avholde folkeavstemning tross motstand

utenriks

Kurderne i Irak har vært under hardt press fra FN, USA, Tyrkia, Iran og Syria. De tre sistnevnte er spesielt bekymret for at folkeavstemningen kan utløse lignende løsrivingskampanjer blant deres egne kurdiske befolkninger.

– Folkeavstemningen er ikke lenger i våre hender eller i hendene på politiske partier, den er i hendene til folket, sier president Masoud Barzani i den delvis selvstyrte irakiske regionen Kurdistan i Irak.

Irak har truet med å gripe inn militært dersom folkeavstemningen 25. september går som planlagt, Tyrkia vurderer å pålegge Kurdistan sanksjoner, mens USA har advart om uro og ustabilitet i regionen.

– Vi understreker nok en gang at folkeavstemningen er ulovlig og uakseptabel, heter det i en pressemelding fra Tyrkias nasjonale sikkerhetsråd (MGK).

Rådet møtte fredag kveld med landets president Recep Tayyip Erdogan, og advarer om at Ankara er forberedt på å bruke sine «rettigheter» i henhold til internasjonale avtaler.

– De samme folkene som truer oss har ikke kommet og spurt om hvorfor vi holder denne folkeavstemningen, sier Barzani. Han avholdt fredag en tale for tusener av jublende støttespillere der han oppfordret alle til å stemme.

