May legger fram nytt tilbud til EU

May skulle holde talen i Santa Maria Novella klokka 15.15 norsk tid.

Men de historiske omgivelsene ble ikke akkurat framhevet. Talerstolen var i stedet satt opp foran et blekt hvitt bakteppe.

Utenfor hadde flere aktivister møtt opp, noen med EU-flagg og plakater.

– Vi demonstrerer mot at den britiske regjeringen og EU ikke har klart å få på plass noen avtale om borgeres rettigheter, sier initiativtaker Gareth Horsfall til NTBs reporter på stedet.

Blant demonstrantene er både italienere og briter som har flyttet til Italia – og en lokal avdeling av Europeisk ungdom.

Vil ha overgangsperiode

Den britiske regjeringen har de siste dagene fôret britiske journalister med utdrag fra talen.

Mays mål er å komme med et nytt tilbud til EU som gjør det mulig å komme videre i de vanskelige forhandlingene om Storbritannias uttreden av unionen.

The Times skriver at May nå har klart å samle hele regjeringen bak planen. Et hovedelement i tilbudet er et forslag om en overgangsperiode. Denne skal begynne når Storbritannia går ut av EU den 29. mars 2019, men overgangsperioden skal ikke vare mer enn to år.

Pengetilbud

Financial Times skrev allerede onsdag at May også vil komme med et pengetilbud i talen. Løftet er ifølge avisa at Storbritannia vil fortsette å ta sin del av finansieringen av EUs langtidsbudsjett, som løper til 2020. Storbritannia har vært med på å vedta dette budsjettet som medlemsland.

Det er ikke ventet at May vil nevne noen konkret sum i talen, men ifølge Financial Times er det snakk om minst 20 milliarder euro.

I tillegg ventes det at hun vil komme med et nytt tilbud om rettighetene til EU-borgere som bor i Storbritannia.

Talen blir et oppspark til fjerde runde i skilsmisseforhandlingene mellom Storbritannia og EU. Denne starter mandag.

