May vil ha overgangsperiode etter brexit

utenriks

Den britiske regjeringssjefen la fram forslaget i en dyptpløyende tale om brexit fredag ettermiddag.

– Det vil være en fordel for folk og bedrifter i både Storbritannia og EU å få tid til å tilpasse seg den nye situasjonen på en velordnet måte, sa May.

Ifølge henne bør overgangsperioden vare i rundt to år. Men den må være tidsbegrenset, og i den grad det er mulig, bør enkelte nye ordninger kunne fases inn raskere.

May gjorde det også klart at det er EUs regler som må gjelde så lenge overgangsperioden varer.

– I overgangsperioden bør markedstilgangen bygge på de samme reglene som gjelder i dag, og Storbritannia bør også fortsette å delta i eksisterende sikkerhetssamarbeid, sa hun.

Holdt talen i Firenze

May valgte kirken Santa Maria Novella i renessansebyen Firenze som scene for talen.

Formålet var å understreke Storbritannia og Europas felles historie. Men hun gjorde ikke noe stort poeng av de historiske omgivelsene. I stedet ble talerstolen plassert foran et blekt hvitt bakteppe.

Utenfor kirken hadde flere aktivister møtt opp, noen med EU-flagg og plakater.

– Vi demonstrerer mot at den britiske regjeringen og EU ikke har klart å få på plass noen avtale om borgeres rettigheter, sa initiativtaker Gareth Horsfall til NTBs reporter på stedet.

Vil ha ny domstol

Diskusjonene om borgeres rettigheter har vært et vanskelig punkt i forhandlingene som nå pågår mellom Storbritannia og EU om en skilsmisseavtale.

I talen lovte May at avtalen britene kommer fram til med EU, fullt ut vil bli tatt inn i britisk lov.

May tok også til orde for en egen domstol som skal ta seg av framtidige tvister mellom EU og Storbritannia.

EUs sjefforhandler Michel Barnier mener talen vitner om en vilje til å komme videre i samtalene.

– Statsminister Theresa May ordla seg på en konstruktiv måte som er i samsvar med EUs tilnærming til disse unike forhandlingene, sier han.

Samlet regjering

The Times skrev i forkant av talen at May hadde klart å samle hele regjeringen bak planen.

Det er ingen selvfølgelighet i Storbritannia, der pressen daglig skriver om de ulike ministrenes konflikter med hverandre.

Utenriksminister Boris Johnson var imidlertid raskt ute på Twitter etter Mays tale for å skryte av regjeringssjefen.

– Positiv, optimistisk, dynamisk, var hans dom over Mays tale.

Den britiske brexitgeneralen og tidligere UKIP-partileder Nigel Farage kaller derimot Mays tale «forræderi». Talen er en seier for den politiske eliten, skrev han på Twitter.

Labour-leder Jeremy Corbyn sa etter Mays tale at regjeringen fortsatt ikke har klart å klargjøre hva slags forhold Storbritannia vil ha til EU etter brexit. May og hennes statsråder ser ut til å ha brukt mer tid på å forhandle seg imellom i stedet for med EU, sier Corbyn.

Nye forhandlinger mandag

Storbritannias bidrag til EUs budsjetter har vært et spesielt betent spørsmål, men i talen gjorde May det klart at britene vil fortsette å spytte penger inn i EU-kassa fram til 2020. Barnier forteller at han nå ser fram til å høre mer fra Storbritannias forhandlere.

Talen regnes som et oppspark til fjerde runde i forhandlingene, som starter mandag.

(©NTB)