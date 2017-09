Ny iransk rakett kan nå store deler av Midtøsten

utenriks

Avdukingen fant sted under en militærparade i hovedstaden Teheran fredag. Paraden markerer årsdagen for krigen mellom Iran og Irak mellom 1980 og 1988.

Det statlige nyhetsbyrået IRNA siterer sjefen for revolusjonsgardens luftforsvarsavdeling, general Amir Ali Hajizadeh, på at den nye raketten med navnet Khoramshahr kan frakte «flere stridshoder for diverse formål».

Irans president Hassan Rouhani hadde kort tid i forveien sagt at Iran vil fortsette å utvikle sitt rakettprogram.

– Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale.

–Vi skal styrke ikke bare rakettene våre, men også flyvåpenet, hæren og marinen. Når det gjelder å forsvare landet vårt, vil vi ikke spørre noen om tillatelse, sa Rouhani videre.

Den seneste utviklingen i Iran ses på som en direkte utfordring til USA og president Donald Trump, som nylig innførte sanksjoner mot dem som er involvert i Irans missilprogram og de som handler med dem.

