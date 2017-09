Pakistan anklager India for å ha drept seks sivile i Kashmir

utenriks

Sammenstøtene startet rundt midnatt torsdag, og sporadiske skuddvekslinger fortsatte helt fram til fredag morgen ved flere steder nær tettstedet Sialkot. Minst fire av de drepte var kvinner, ifølge en uttalelse fra den pakistanske hæren.

–Inderne begynte å skyte helt uprovosert, sier hæren, og legger til at alt Pakistan har gjort er å besvare provokasjonen.

Tettstedet Sialkot ligger på pakistansk side av det tungt bestridte Kashmir-området, som er delt mellom India og Pakistan. Begge de to landene mener de har krav på hele regionen.

I en tale i FNs hovedforsamling torsdag hevdet Pakistans statsminister Shahid Khaqan Abbasi at India hadde brutt våpenhvilen i Kashmir minst 600 ganger siden januar, og tok til orde for at FN må utnevne en spesialutsending til området.

–India driver med brutal undertrykkelse i Kashmir, sa han.

I Srinagar, den største byen i den indiske delen av Kashmir, bekrefter en sjef for paramilitære styrker i området at sammenstøt mellom Pakistan og India har funnet sted. Han sier imidlertid at det var pakistanske soldater som begynte.

I en uttalelse sier politiet i Srinagar at minst fire indiske borgere ble skadd etter et pakistansk brudd på våpenhvilen fra 2003.

