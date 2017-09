utenriks

Målet for krysserrakettene skal være opprørerstillinger i Syria, men nærmere detaljer er så langt ikke kjent.

Russland støtter styrkene til president Bashar al-Assad i krigen i landet. Torsdag opplyste myndighetene i Moskva at russiske spesialstyrker deltar i kampene mot IS ved byen Deir al-Zor, et område der også amerikanskstøttede styrker opererer.

(©NTB)