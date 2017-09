Theresa May avviser EØS-løsning

utenriks

Den britiske regjeringssjefen hadde ikke mye pent å si om «den norske løsningen» da hun holdt tale om brexit i Firenze fredag ettermiddag.

Ifølge henne vil verken EØS-avtalen eller en frihandelsavtale à la CETA-avtalen som EU nylig har inngått med Canada, passe britene.

– Medlemskap i EØS vil bety at Storbritannia automatisk og fullt ut vil måtte innføre nye regler som vedtas i EU. Regler som vi i framtida vil ha liten innflytelse over, sa May.

– Et slikt tap av demokratisk kontroll vil ikke fungere for det britiske folk, sa hun.

EØS-medlemskap kan ifølge May føre til at konfliktene bare fortsetter, og at den opprivende debatten om Storbritannias forhold til EU blusser opp på nytt.

(©NTB)