Tidligere toppsjef i Telia tiltalt for korrupsjon og bestikkelser i Usbekistan

utenriks

Den svenske Riksenheten mot korrupsjon opplyser at tre tidligere sjefer i teleselskapet Telia er tiltalt for grov korrupsjon og bestikkelser. En av dem er tidligere administrerende direktør Lars Nyberg.

–Lars Nyberg har hatt gode muligheter til å stanse denne virksomheten, og må ha innsett at det foregikk korrupsjon, sier påtaleansvarlig Gunnar Stelter til TT.

Videre opplyser han at en annen tidligere toppsjef, Anders Igel, og ordførerne i styret, Tom von Weymarn og Anders Narvinger, ikke er tiltalt. De visste ikke hva som foregikk, ifølge Stelter.

–Vesentlig informasjon har blitt unnlatt fortalt til Telias styre, sier Stelter, som ellers ikke vil oppgi nøyaktig hvilken rolle han mener de tre lederne har hatt i forbindelse med bestikkelsene i Usbekistan.

Nyberg gikk av sammen med store deler av styret i selskapet året etter at skandalen ble rullet opp av SVTs «Uppdrag granskning» i 2012. De to andre tiltalte er ifølge TT tidligere visedirektør Tero Kivisaari og en annen tidligere toppsjef.

Erkjente bestikkelser

Telia har selv erkjent at de har opptrådt uetisk og feilaktig i Usbekistan. Torsdag gikk selskapet med på et forlik der de betaler 7,7 milliarder svenske kroner til myndighetene i USA og Nederland i forbindelse med bestikkelsene i Usbekistan.

Selskapet betalte en sum tilsvarende 2,6 milliarder kroner i bestikkelser i Usbekistan, slo USAs finanstilsyn SEC nylig fast. Torsdag erkjente Telias nye toppsjef at selskapet hadde betalt dette beløpet i bestikkelser til usbekiske tjenestefolk.

–Vi erkjenner at selskapet har gjort korrupte betalinger på 330 millioner amerikanske dollar til ulike tjenestepersoner i Usbekistan med start i 2008, sa administrerende direktør Johan Dennelind ifølge Svenska Dagbladet.

Alle de tre tiltalte lederne nekter imidlertid straffskyld. Kivisaaris advokat hevder svensk lov kun gjelder bestikkelser til personer som har en formell myndighetsposisjon, ikke uformelle makthavere som Gulnara Karimova i Usbekistan.

–Mye taler derfor for at vi kommer til å begjære at tiltalen frafalles, sier Gustafson.

15 milliarder

Fredag sier Telia-toppsjefen at han er glad for å ha fått satt et foreløpig punktum i saken for selskapets del.

–Det er gledelig å kunne sette et punktum og gå videre. Selskapet har sagt seg enig i et forlik og er nå ferdig med alle spørsmål som omhandler Usbekistan. Nå er vi klare for å fokusere på Norden og Baltikum, sier Dennelind.

Punktum medfører imidlertid en solid økonomisk smell for selskapet, som medregnet alle bøter, erstatningskrav, juridiske kostnader og nedskriving av verdier på rundt 7,4 milliarder i Usbekistan taper rundt 15 milliarder svenske kroner.

I tillegg kommer en smell for selskapets renommé og varemerke, som er vanskelig å verdsette.

–Det er umulig å sette en pris på dette. Men dette er en kjip affære med tanke på alle mulige aspekter, både for aksjeeiere og for selskapet som helhet. Det er klart at det også påvirker varemerket negativt, sier Dennelind.

Et annet selskap

Styreleder i Telia, Marie Ehrling, sier hun er glad for at tiltalene endelig er klare.

–Det er positivt at påtalemyndigheten har kommet med en beskjed. Det har alle ventet på, sier Ehrling, som understreker at virksomheten aldri ville skjedd slik selskapet styres i dag.

I likhet med Ehrling sier den svenske påtalemyndigheten at selskapet opererer på en helt annen måte nå enn de gjorde tidligere.

–Vår oppfatning når det gjelder kultur og annet er at Telia nå er et helt annet selskap, sier Stelter, og berømmer Telias samarbeidsvilje i forbindelse med etterforskningen.

(©NTB)