Tysklands utenriksminister med Trump-kritikk i FN-tale

"USA først» har lenge vært den amerikanske presidentens politiske mantra, og selv om Gabriel ikke nevnte Trump med navn, var det relativt tydelig hvem han siktet til.

–«Vårt land først»-slagord fører bare til mer nasjonal konfrontasjon og mindre velstand. Til sjuende og sist fins det bare tapere med en slik tankegang, sa Gabriel i sin første tale til FNs hovedforsamling i New York.

–Vi må stå imot dette verdenssynet. Vi trenger mer internasjonalt samarbeid og mindre egoisme, ikke det motsatte, sa han videre.

Den tyske utenriksministeren tar til orde for et sterkere FN, og viser til fordelene internasjonalt og europeisk samarbeid har ført med seg for Tyskland.

–Det er ikke «Tyskland først» som har gjort landet vårt sterkt og rikt, men «Europeiske og internasjonale forpliktelser først» som har gitt tyskere fred og velstand, sier Gabriel.

–Det vi trenger aller mest er ny tillit, sa Gabriel.

Videre gjentok han at Tyskland forplikter seg til atomavtalen med Iran.

–For hvilket land vil vel trappe ned på atomvåpenprogrammet sitt, hvis det viser seg at den avtalen ikke blir holdt og ikke engang er verdt papiret den ble skrevet på, spør den tyske utenriksministeren.

Trump har på sin side vært sterkt kritisk til avtalen, som han truet med å trekke USA fra i fjorårets valgkamp. I tirsdagens tale i FN kalte Trump avtalen «en skam for USA».

