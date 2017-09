USA og Russland på hver sin side i kappløpet om syriske landområder

utenriks

Mens USA støtter opprørsgruppen Syrian Democratic Forces (SDF) har Russland lenge støttet president Bashar al-Assad og regjeringsstyrkene. Nå kriger soldater fra det syriske regimet, regimevennlig milits, og SDF-styrker mot IS i omtrent samme område, og det er meldt om flere sammenstøt.

– Amerikanske og russiske militære ledere har møttes ansikt til ansikt for å forsøke å unngå angrep på hverandre. De har sett på kart og grafikk, opplyser Ryan Dillon, talsperson for de amerikanskstøttede styrkene.

Det er første gang de to landenes militære ledere møtes på denne måten.

Store ressurser

Deir al-Zor grenser til Irak og var en av Syrias viktigste oljeproduserende provinser før borgerkrigen i landet brøt ut. Nå kan kampen mot IS komme til å handle om de dyrebare naturressursene i området, ettersom blant annet mange SDF-soldater ikke ønsker at Assad skal ha kontroll over området igjen.

Så langt har partene kjempet på hver sin side av elven Eufrat, men ettersom SDF har vært fast bestemt på å følge elven helt til grensen mot Irak befinner partene seg nå i samme området.

Grunnen til dette kan være at mange av de viktigste oljefeltene ligger på nordsiden av elven. En annen motivasjon kan være ønsket om å sikre seg grensepasseringene mot Irak, på begge sider av Eufrat.

IS mistet kontroll over høyborg

Torsdag meldte den London-baserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights at IS har mistet kontroll over sin høyborg Raqqa, som ligger om lag 140 kilometer nordvest for Deir al-Zor.

De gjenværende IS-krigerne i byen har søkt tilflukt i gjemmesteder i sentrum av den nordøstlige byen, legger SOHR til.

De USA-støttede SDF-krigerne som har kjempet mot IS i byen arbeider nå med å rydde opp i området, der IS har lagt igjen flere landminer, ifølge gruppen som får sine opplysninger fra et nettverk av mennesker inne i Syria.

SOHR meldte onsdag at de kurdisk-ledede krigerne hadde gjenerobret 90 prosent av Raqqa.

Tusenvis av sivile flyktet

IS tok kontrollen over Raqqa tidlig i 2014 og gjorde byen til selvoppnevnt hovedstad i sitt selverklærte kalifat. Byen ble raskt et synonym for noen av gruppens grusomste overgrep, inklusive offentlige halshogginger.

Med luftstøtte fra den amerikanskledede koalisjonen mot IS, har SDF brukt flere måneder på å omringe Raqqa før de begynte å trenge inn i byen tidlig i juni.

Titusenvis av sivile har flyktet fra kampene de siste måneden, og det anslås at mellom 10.000 og 25.000 sivile fortsatt er innenfor bygrensene.

