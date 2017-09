Båt med flyktninger forliste i Svartehavet – minst 21 døde

utenriks

Ytterligere 5 personer er savnet, mens minst 40 er reddet av kystvakten og andre båter i nærheten, heter det i en uttalelse fra kystvakten.

Fiskefartøyet flyktningene var om bord i forliste i skumringen fredag morgen utenfor Kefken, 200 kilometer øst for Istanbul. Et fly og to båter fra kystvakten ble sendt ut da de mottok nødvarsel fra fiskefartøyet.

Det er foreløpig ingen informasjon om nasjonalitetene til flyktningene eller hvor de var på vei. Det har i det siste vært en økning i forsøk på å ta seg over Svartehavet fra Tyrkia til Romania. Flere enn 830 migranter er pågrepet under forsøk på å ta seg over strekningen mellom 13. august og 9. september.

