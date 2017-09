Bensinprisene skyter i været i Nord-Korea

utenriks

Nyhetsbyrået AFP har fulgt bensinprisutviklingen i byen og skriver at de har økt med 20 prosent bare de siste to månedene.

– I går var prisen på 1,90, i dag er den på 2. Jeg forventer at prisen vil gå opp i framtiden, sier en ansatt på en bensinstasjon i den nordkoreanske hovedstaden til AFP.

Nyhetsbyrået skriver at det er betydelig mindre motortrafikk i gatene enn tidligere, men har ikke funnet bevis som bygger opp om USAs president Donald Trumps tweet om at «lange bensinkøer bygger seg opp i Nord-Korea».

Ferske oljesanksjoner

For to uker siden innførte FNs sikkerhetsråd sin åttende pakke med sanksjoner i kjølvannet av Nord-Koreas sjette atomprøvesprengning. De siste sanksjonene setter for første gang også begrensninger i oljeeksporten til Nord-Korea, noe som trolig vil påvirke bensinprisene ytterligere.

Kina er i dag Nord-Koreas desidert største leverandør av olje, men bekreftet fredag at de kommer til å støtte opp om de nye sanksjonene.

Dermed blir det satt et tak i eksporen av raffinerte oljeprodukter på 2 millioner fat i året fra begynnelsen av 2018. Ifølge USAs FN-delegasjon eksporterer Kina nå årlig 4 millioner fat råolje og 4,5 millioner raffinerte oljeprodukter, som bensin. Sanksjonene innebærer at råoljeeksporten fryses på dagens nivå.

Med strupingen av oljetilførselen håper FN blant annet å ramme militæret, som vil få mindre bensin til å drive sine stridsvogner og andre militærkjøretøy med.

– Sinnsforvirret

De siste dagene har det rast en voldsom ordkrig mellom USA og Nord-Korea etter at USAs president Donald Trump blant annet kalte landets leder Kim Jong-un for rakettmannen og truet med å «totalt tilintetgjøre Nord-Korea» under sin tale til FNs hovedforsamling.

Kim slo tilbake med uvanlig konkrete personangrep mot Trump.

– Trump fornærmet meg og mitt land foran hele verden, og kom med den voldsomste krigserklæringen i historien, sa Kim ifølge, det statlige nyhetsbyrået KCNA.

–Jeg skal helt sikkert og definitivt temme den sinnsforvirrede senile amerikanske gamlingen med ild, sa han videre.

Nord-Korea har også truet med å gjennomføre en atomtest i Stillehavet etter Trumps utspill.

