Nord-Koreas utenriksminister sier det er Trump som er på selvmordsoppdrag

utenriks

Amerikanske diplomater kunne bare sitte og måpe da den nordkoreanske utenriksministeren Ri Yong-ho fyrte løs fra talerstolen i FNs hovedforsamling i New York.

Munnhoggeriet var klart tilsvar til USAs president Donald Trumps tale i FN onsdag, der han sa at Kim Jong-un var en «rakettmann på selvmordsoppdrag».

– Ingen andre enn Trump selv er på et selvmordsoppdrag, sa Ri, og lovet at den amerikanske presidenten vil måtte betale dyrt for onsdagens tale.

Videre sa han at den amerikanske presidenten er en «mentalt forstyrret person full av stormannsgalskap», og at det er på grunn av USA at landet produserer atomvåpen.

–Rakett uunngåelig

–Trump er den største trusselen mot internasjonal fred og sikkerhet i dag. På grunn av hans manglende grunnleggende kunnskap, prøver han å fornærme landet mitt ved å sammenligne det med en rakett, sa Ri.

– Ved å gjøre det har han imidlertid gjort en feil som det er umulig å rydde opp i. Truslene hans om å totalt tilintetgjøre landet vårt har gjort et besøk av våre missiler på USAs fastland desto mer uunngåelig, sa han videre.

Likevel understreket han at Nord-Koreas atomvåpen er ment å avskrekke mot invasjon og krig, og han sa også at han håper på å unngå å bruke dem.

–Det er ikke hovedalternativet. Men USA og dets allierte bør tenke seg om før de truer Nord-Korea, sa Ri.

Amerikansk maktdemonstrasjon

Like før talen hans hadde amerikanske bombefly fløyet det lengste mot nord de har gjort dette århundret i den demilitariserte sonen som skiller Nord-Korea og Sør-Korea.

Ifølge Pentagon ble dette gjort for å vise Nord-Korea bredden av militære alternativer Trump har tilgjengelig mot Nord-Korea.

Den nordkoreanske utenriksministeren understrekte på sin side at landet vil reagere kraftig på alle tegn til angrep.

–Hvis USA viser noe tegn til å halshogge Nord-Korea, kommer vi til å svare med nådeløse preventive handlinger, sa Ri.

Spekulasjoner om prøvesprengning

Den nordkoreanske utenriksministeren sa for øvrig ingenting om det mindre jordskjelvet som ble registrert ved Nord-Koreas testområde for kjernefysiske våpen.

Kina meldte først at det så ut til å stamme fra en eksplosjon, men snudde senere helt og slo fast at skjelvet nesten helt sikkert kom som følge av naturlige årsaker.

Det norske seismiske observatoriet NORSAR opplyste at skjelvet hadde en styrke på mellom 3,2 og 3,4, og sa en sannsynlig forklaring var et etterskjelv eller en fjellskade som følge av den store kjernefysiske testen som ble utført 3. september.

Samling mot USA i Pyongyang

De kraftige uttalelsene fra den nordkoreanske utenriksministeren kommer etter en uke med økt spenning mellom Nord-Korea og det internasjonale samfunnet.

Etter at Trump onsdag truet med å «totalt tilintetgjøre Nord-Korea», slo Kim tilbake og kalte den amerikanske presidenten en «sinnsforvirret senil gamling». Samtidig hintet Ri om en mulig test av en hydrogenbombe i Stillehavet.

Lørdag uttrykte det nordkoreanske folk støtte til regimet gjennom en parade mot USA i hovedstaden Pyongyang. Hundretusener av arbeidere lyttet og holdt knyttnever i været mens talere gjentok Kims beskrivelser av Trump.

– Jeg ville gladelig lagt ned pennen min og plukket opp et våpen for å gjennomføre min plikt om å forsvare fedrelandet, sa den 24-årige studenten Ri Il Ung ifølge Telegraph.

(©NTB)