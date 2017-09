Overlevende reddes stadig ut av ruinene i Mexico

utenriks

Fire dager etter skjelvet fortsatte redningsarbeidet med full styrke dag og natt, mens engstelige pårørende ventet på nytt om savnede slektninger og venner.

Politiet sier flere mennesker ble hentet ut fra restene av to bygninger i sentrum av Mexico by torsdag. Kraner løftet unna store blokker med sement, og modige redningsarbeidere ålte seg inn gjennom sprekker for å nå fram til dem som var fanget under ruinene.

Ifølge myndighetene er til sammen 115 mennesker reddet ut av sammenraste bygninger siden jordskjelvet rammet tidlig på ettermiddagen tirsdag.

Tiden kommer uavvendelig da myndighetene setter inn tungt maskineri i stedet for redningsarbeidere for å rydde bort bygningsrestene.

Beroliger pårørende

Myndighetene gjør sitt beste for å forsikre folk om at maskineri ikke vil bli brukt før alt håp om liv er ute. De innrømmer likevel at gravemaskiner og bulldosere er satt inn for å rive husrester som står i fare for å rase ut der de er sikre på at det ikke er folk.

Avhengig av hva slags skader man har fått, er den gjennomsnittlige overlevelsestiden etter denne typen hendelser 72 timer, ifølge eksperter. Så langt er 293 mennesker bekreftet omkommet, men tallet er ventet å fortsette å stige.

155 av de døde er i Mexico by, mens 73 mistet livet i Morelos, 45 i Puebla, 13 i delstaten Mexico, seks i Guerrero og én i Oaxaca.

Falske rykter

Samtidig er debatten begynt om hva som egentlig lå bak da mange titalls redningsarbeidere satte livet på spill for å redde en skolejente som det viste seg ikke eksisterte.

Siden det ble klart at en fløy av barneskolen Enrique Rébsamen ble hardt rammet av skjelvet, var hele verdens øyne rettet mot den. Torsdag opplyste lokale myndigheter at det ikke fantes noen barn igjen i ruinene av den kollapsede bygningen.

– Vi er etter samtaler med skoleadministrasjonen helt sikre på at alle barna dessverre er døde, på sykehus eller trygt hjemme, sier viseminister for marinen, Angel Enrique Sarmiento.

Symbol om håp

Det var onsdag det ble meldt at en jente ved navn Frida Sofia var oppdaget i skoleruinene, og at noen hadde sett henne bevege fingrene og fortelle om flere overlevende rundt henne.

Hun ble raskt et symbol på håp, men torsdag opplyste myndighetene at de ikke hadde noen informasjon om en elev ved navn Frida Sofia. Det var heller ingen familiemedlemmer som hadde etterlyst en jente med dette navnet.

Sarmiento sier elleve barn ble reddet ut av den sammenraste fløyen av skolen, mens 19 mistet livet, i tillegg til seks voksne. Han sier det fortsatt er en voksen som er savnet, som i teorien kan være i live.

Internasjonal bistand

Både politi, brannmenn, Røde Kors og sivile jobber på spreng døgnet rundt i den mexicanske hovedstaden. Det gjør også 1.300 personer fra marinen.

Også flere lag med redningsarbeidere spesialiserte på jordskjelv fra en rekke andre land er kommet for å bistå. De kommer fra andre latinamerikanske land, samt USA, Israel, Spania og Japan.

Utenfor en sju etasjer høy bygning som har rast sammen i nabolaget Roma Norte, har engstelige og fortvilede pårørende ventet i flere døgn. Kraftig regnvær gjør at arbeidet går sakte framover, og redningsmannskaper ber stadig folk om å være stille mens de lytter etter rop om hjelp.

– Familien min er der inne. Og jeg vil ha dem ut, så vi stopper ikke, sier José Gutierrez.

(©NTB)