Svensk politi bygger om politihusets garasje før nazidemonstrasjon i Göteborg

utenriks

Politiet frykter en reprise av urolighetene og ødeleggelsene under en demonstrasjon i forbindelse med EU-toppmøtet i 2001. Politihusets garasje bygges derfor om til arrestlokale med rundt 60 celler med plass til 350 personer, skriver Aftonbladet.

Flere kilder forteller til avisen at mange politifolk som var på jobb under demonstrasjonen for 16 år siden, ikke vil jobbe 30. september og heller ikke under det kommende EU-toppmøtet 17. oktober.

Det er den høyreekstreme organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) som skal gjennomføre neste ukes demonstrasjon. Gruppen sier det er ventet opp mot 1.000 demonstranter. Samtidig har svensk politi forberedt seg på flere hundre motdemonstranter, mange av dem kjent som voldelige.

Lørdag ettermiddag forsøkte noen grupper i DNM å forstyrre Prideparaden i Falun.

Politiet kom raskt til stedet. TV-bilder viser at politiet fikk presset demonstrantene ut av veien slik at paraden kunne fortsette. Ingen personer ble pågrepet, opplyser svensk politi til SVT.

