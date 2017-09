Trump: Obama burde ha gjort noe med «rakettmannen» for lenge siden

utenriks

– Vi kan ikke ha galninger på frifot som driver og skyter raketter i hytt og vær, sa Trump på et folkemøte i Alabama fredag, og refererte til Kim Jong-un.

Presidenten mener sin forgjenger Barack Obama og tidligere utenriksminister Hillary Clinton burde ha gjort noe med den nordkoreanske lederen for lenge siden.

I sin første tale i FNs hovedforsamling tirsdag truet han med «fullstendig utslettelse» av Nord-Korea, og kalte Kim «rakettmannen» og sa den nordkoreanske lederen har lagt ut på et «selvmordsoppdrag».

Kim svarte med å beskrive USAs president som en «sinnsforvirret, senil gamling» som er «uegnet til å styre et land». Han understreket at Trump kommer til å måtte betale en høy pris for sine trusler.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov refererte fredag til situasjonen som en «barnehagekamp mellom barn der ingen klarer å stanse dem».

