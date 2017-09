15-åring pågrepet etter antatt syreangrep i London

utenriks

Politiet i London etterforsker «et antall» angrep på et kjøpesenter i Stratford, heter det i en uttalelse. Politiet rykket ut til stedet etter meldinger om at det ble sprayet en skadelig væske under en krangel mellom to grupper menn rundt klokka 20.

Ambulansetjenesten i London opplyser at de sendte flere ambulanser til stedet og har behandlet minst seks personer for skader i forbindelse med angrepene.

En ansatt ved Burger King sier til nyhetsbyrået PA at en hjemløs mann kom inn i restauranten for å «vaske syre av ansiktet».

Politiet sier de har pågrepet en 15-år gammel gutt mistenkt for alvorlig kroppsskade. De understreker at de ikke tror hendelsen er relatert til terrorisme.

Ifølge AFP ble det utført 431 syreangrep i London i fjor, 398 av dem i Newham i Stratford.

