AfD lover å være konstruktiv i tysk opposisjon

– Millioner av velgere har gitt sin tillit til oss slik at vi kan utgjøre en konstruktiv opposisjon i parlamentet, sa Weidel i en tale søndag kveld.

Alexander Gauland, som deler partiledervervet med Weidel, lover å ivareta mandatet som velgerne har gitt partiet.

– Vi skal jage dem. Vi skal jage Merkel og alle andre, sa han i en tale til partiet søndag kveld.

Statsminister Angela Merkel sa i en tale kort tid etter at det vil være en stor utfordring med AfD i Bundestag. Merkel sa til sine partifeller at kristenkonservative CDU må jobbe for å ta tilbake velgerne som har gått til høyrepopulistiske AfD.

Ifølge målinger som forelå da valglokalene stengte klokken 18, får AfD 13 prosent av stemmene og blir landets tredje største parti.

– Dette er en stor, historisk dag for vårt parti. Vi er i nasjonalforsamlingen! Vi skal endre dette landet, sa Gauland i sin tale.

