FN: Rohingyaer i Bangladesh trenger «massiv bistand"

utenriks

FNs flyktningsjef Filippo Grandi sier at det er «voldsomme» utfordringer i området etter å ha besøkt noen av de overfylte flyktningleirene rundt Cox's Bazar sør i Bangladesh.

– Jeg ble slått av det utrolige omfanget av behovene deres. De trenger alt – de trenger mat, de trenger rent vann, de trenger ly, de trenger skikkelig helsehjelp, sa han til reportere.

Grandi sier at den lokale gjestfriheten i området har vært imponerende, men at dette nå må «forsterkes med massiv internasjonal bistand».

Ifølge FN har 436.000 statsløse flyktninger fra rohingya-minoriteten flyktet til Bangladesh de siste månedene etter at volden i Rakhine-provinsen i Myanmar tiltok.

Myanmarske myndigheter mener at militæroperasjonene i Rakhine er nødvendige tiltak mot det de kaller terrorister etter at militante rohingyaer med noen måneders mellomrom har gått til angrep på politistillinger.

Menneskerettsgrupper sier imidlertid at operasjonene også rammer store deler av sivilbefolkningen ved at rohingya-bebodde landsbyer brennes ned systematisk. Satellittbilder viser at over 200 landsbyer er svidd av.

(©NTB)