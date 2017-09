Fire kurdiske soldater drept i Irak før folkeavstemning

utenriks

Ytterligere sju kurdiske peshmerga-soldater ble skadd av bomben som rammet deres patruljebil sent lørdag, ifølge irakisk politi.

Så langt har ingen tatt på seg ansvaret for angrepet.

Den oljerike provinsen Kirkuk er et av flere områder som styresmaktene i Baghdad og selvstyremyndighetene i Kurdistan i Irak krangler om. I 2014 tok kurdiske styrker kontroll over Kirkuk etter at irakiske tropper trakk seg tilbake som følge av en offensiv fra IS.

De kurdiske selvstyremyndighetene har lenge planlagt å holde en folkestemning mandag, som omhandler frigjøring fra Irak både i Kirkuk og andre kurdisk-kontrollerte områder. Det er foreløpig uklart om folkeavstemningen kommer til å gå som planlagt etter at den har møtt kraftig motstand både nasjonalt og internasjonalt.

Irak har truet med å gripe inn militært mot en eventuell folkeavstemning, Tyrkia vurderer å pålegge Kurdistan sanksjoner, mens USA har advart om uro og ustabilitet i regionen.

Tyrkia, Iran og Syria er bekymret for at folkeavstemningen kan utløse lignende løsrivingskampanjer blant deres egne kurdiske befolkninger.

(©NTB)