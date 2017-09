Flere land reagerer på Irans missiltest

utenriks

– Iran har akkurat testet et ballistisk missil som kan nå Israel. De jobber også med Nord-Korea. Ikke mye til en atomavtale vi har! tvitret Trump lørdag kveld lokal tid.

Den seneste utviklingen i Iran ses på som en direkte utfordring til USA og president Donald Trump, som nylig innførte sanksjoner mot dem som er involvert i Irans missilprogram og dem som handler med dem.

Trump har tidligere truet med å skrote avtalen som følge av utviklingen.

Brudd på atomavtalen

Også den franske utenriksministeren Jean-Marc Ayrault reagerer på Irans seneste stunt og sier han er «svært bekymret».

– Frankrike krever at Iran stanser alle destabiliserende aktiviteter i regionen og respekterer FN-resolusjon 2231. Vi ber også Iran stanse alle former for ballistisk aktivitet, heter det i en uttalelse fra Ayrault.

Han mener missiltesten bryter med atomavtalen og sier Frankrike og dets allierte vil se på tiltak for å stanse Irans «destabiliserende ballistiske aktiviteter».

«Provokasjon»

Det nyutviklede missilet har angivelig en rekkevidde på 2.000 kilometer og kan nå store deler av Midtøsten, inkludert Israel.

Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman kaller testen en «provokasjon».

– Dette er også et bevis på at Iran ønsker å bli en verdensmakt for å kunne true land i Midtøsten og demokratiske stater rundt om i verden, sier Lieberman.

– Spør ikke om tillatelse

Irans president Hassan Rouhani har gjort det klart at landet ønsker å fortsette sitt rakettprogram.

– Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale kort tid før det nye missilet ble vist fram fredag.

Han understreket at landet ikke bare vil fortsette å videreutvikle rakettene sine, men også styrke flyvåpenet, hæren og marinen.

–Når det gjelder å forsvare landet vårt, vil vi ikke spørre noen om tillatelse, sa Rouhani videre.

