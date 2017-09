Lørdag kom endelig nødhjelpen til Puerto Rico

utenriks

I tillegg til vann, 23.000 senger og mat har skipene også med generatorer til øya, som i stor grad har vært uten strøm siden orkanen nådde land onsdag. Flere skip med nødhjelp er ventet å ankomme Puerto Rico de neste dagene.

Fredag anslo myndighetene at 13 personer omkom som følge av orkanen, lørdag ble 10 personer bekreftet omkommet, men tallet er ventet å stige. Så langt har 33 mennesker død i Karibia etter orkanen Marias herjinger.

Over 15.000 mennesker i Puerto Rico bor for tiden på krisesentre, og kapasiteten på sykehusene er i ferd med å sprenges.

Myndighetene har mistet kommunikasjonslinjene inn til 40 av de 78 kommunene i landet ettersom 85 prosent av alle telefon- og internettkabler er døde, opplyser myndighetene.

Talspersoner for USAs direktorat for krisehåndtering (FEMA) sier de vil frakte satellittelefoner til alle puertoricanske byer og landsbyer, slik at man kan gjenopprette kommunikasjonen.

Allerede før Marias herjinger var Puerto Rico i en dyp gjeldskrise. Infrastrukturen i landet var i dårlig stand og øyas energiselskap har lenge forsømt sårt tiltrengt vedlikeholdsarbeid.

Langvarig strømbrudd og andre ødeleggelser kan slå beina ut under mange bedrifter som allerede sliter.

