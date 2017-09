Panikk i Mexico etter nytt kraftig skjelv

utenriks

Det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey (USGS) registrerte et skjelv målt til styrke 6,1 like sørvest for byen Matías Romero i den sørlige regionen Oaxaca.

– Flere boliger som fortsatt sto etter det forrige skjelvet, falt nettopp sammen. Det er tøft, og vi er alle ute i gatene, sier Juchitan-innbygger Bettina Cruz.

– Siden 7. september har det ikke sluttet å riste, sier Nataniel Hernandez fra Tonala i Chiapas.

Jordskjelvet som rammet landet 7. september, førte til at minst 90 mennesker mistet livet. Tirsdag ble landet nok en gang rammet, og skjelvet som ble målt til 7,1 er det dødeligste i Mexico på over 30 år. Så langt er 305 mennesker bekreftet døde, og det er ventet at tallet vil fortsette å øke.

Spurtet ut i gatene

Etterskjelvet ble også merket i hovedstaden Mexico by, der 167 personer er bekreftet døde. Innbyggerne er svært preget av de kraftige skjelvene som har funnet sted den siste tiden, og det brøt ut full panikk da jordskjelvalarmen gikk lørdag.

Folk spurtet ut i gatene. Enkelte løp barbeint, mens noen løp ut med barna sine i armene.

– Gud, vis nåde, skrek 74-årige Teresa Martinez, som var blant dem som løp ut for å komme i sikkerhet. Ved siden av henne sto en annen kvinne og gråt.

– Denne gangen merket vi ikke at bakken rørte på seg. Kanskje vi begynner å bli vant til dem etter det siste, sier Pablo Martinez, som løp ut med sin seksårige datter i armene.

Mexicos hovedkoordinator for sivilforsvaret, Luis Felipe Puente, opplyser at lørdagens skjelv foreløpig ikke har ført til noen nye dødsfall.

– Men vi overvåker situasjonen nøye, sier han.

Måtte stanse redningsarbeidet

Det fryktes at etterskjelvet kan ha ført til bevegelser i de mange sammenraste bygningene i Mexico by. Det kan sette både menneskene som er fanget i ruinene og redningsarbeiderne i fare.

Mexicanske og utenlandske redningsarbeidere måtte midlertidig innstille pågående redningsoperasjoner, og trekke seg ut av fem områder i hovedstaden. Etter noen timer fortsatte de arbeidet, blant annet i nabolaget Roma der en kontorbygning er kollapset.

Rundt 70 arbeidere antas å ha vært i bygningen, men kun 28 har blitt hentet ut i live så langt. Alle ble hentet ut i løpet av de første timene etter skjelvet.

– Disse bygningsmassene er veldig komplisert å komme inn i, men vi gir ikke opp. Vi skal fortsette å kjempe for familiene, sier Puente.

Lukten av døde kropper

Siden tirsdag har redningsarbeidere, politi, brannvesen, Røde Kors og frivillige jobbet på spreng. De har styrt unna maskineri i områder der det er håp om overlevende, og har i stedet brukt hender, hakker og spader til å grave etter overlevende.

Men lørdag begynte man å merke lukten av døde kropper i ruinene, og redningsmannskapene har tatt i bruk ansiktsmasker og munnbind, ikke bare på grunn av støv, men for å skjerme seg fra lukten.

Avhengig av hva slags skader man har fått, er den gjennomsnittlige overlevelsestiden etter denne typen hendelser 72 timer, ifølge eksperter.

– Pårørende er fortsatt håpefulle, men vi har begynt å forberede oss på å bistå i sorgprosessen, sier psykolog Penelope Exzacarias.

(©NTB)